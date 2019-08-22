Москва, , 02:09 — REGNUM

Выставление условий России для её возвращения в G8 неприемлемо, заявил 22 августа член Совфеда Алексей Пушков в Twitter.

«Попытки выставить России условия для возвращения в G8 неправомерны по определению. Если «семёрка» хочет остаться в своём нынешнем составе — без России и Китая, вызывая всё меньше интереса в мире, то это её выбор. Но ей следует понять: выставление условий России — плохая политика», — заявил Пушков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, французский президент Эммануэль Макрон заявил 21 августа, что Россию можно было бы «в перспективе» вернуть в G8, но для этого нужно, чтобы была решена украинская проблема «на основе Минских соглашений».

Германский федеральный канцлер Ангела Меркель заявила, что та причина, по которой Россия была удалена из объединения, ставшего G7, не устранена. Она подразумевала воссоединение Крыма с Россией.

Британский премьер-министр Борис Джонсон и вовсе обвинил Россию в том, что она занимается провокациями «на Украине и ещё много где». Он обвинил Москву в применении химического оружия в Великобритании, а также в том, что якобы из-за России на Украине идёт гражданская война.

Читайте ранее в этом сюжете: Джонсон не согласен на G8 «из-за провокаций России много где»