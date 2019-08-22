Донецк, , 01:52 — REGNUM

Четверо украинских военнослужащих получили ранения, подорвавшись на минном поле, сообщает Донецкое агентство новостей.

По данным управления Народной милиции ДНР, инцидент произошёл 21 августа в 21:35 мск в районе Коминтерново. Группа украинских диверсантов выдвинулась в сторону ДНР с направления Гнутово.

Военные ДНР не стали стрелять, а продолжили наблюдение. Через несколько минут взорвалась сигнальная мина, на которую наступил один из украинских военных. Украинцы хотели покинуть это место, но вышли на минное поле.

На минном поле прогремели взрывы, как минимум четверо представителей ВСУ подорвались на минах, один из них был тяжело ранен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ДНР и ЛНР почти ежедневно фиксируются нарушения режима прекращения огня со стороны ВСУ. В частности, 21 августа ВСУ обстреляли из миномётов населённый пункт Белая Каменка (ДНР).

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