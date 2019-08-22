Вашингтон, , 01:34 — REGNUM

Неактуальной считает возможность получать американское гражданство просто по праву рождения в США президент этой страны Дональд Трамп. Об этом он сообщил журналистам в Белом доме.

Американский лидер пояснил, что из-за нынешнего законодательства мигрант, рождённый после пересечения границы с США, автоматически становится гражданином Штатов. По его мнению, это неправильно, и нужно менять ситуацию, ужесточая требования к предоставлению гражданства по рождению.

«Мы рассматриваем это очень серьёзно», — сказал Трамп.

Напомним, с приходом Трампа миграционная политика США ужесточилась, что соответствует одному из предвыборных обещаний 45-го президента Штатов. Противники Трампа нередко используют подобные заявления для обвинений лидера Штатов в расизме.

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