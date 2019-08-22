Иерусалим, , 01:11 — REGNUM

Военнослужащие армии Израиля обстреляли по ошибке гражданский летательный аппарат на Голанских высотах, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

Сообщается, что гражданский самолет прилетел со стороны Сирии, из-за чего израильские военные приняли его за сирийский и открыли по нему огонь.

«Поняв, что это — израильский гражданский самолет, военные прекратили стрельбу», — говорится в заявлении.

В армии Израиля решили расследовать этот инцидент, чтобы не повторять ошибки в будущем. При этом в заявлении не раскрывается, что же это был за летательный аппарат, и как он оказался на Голанских высотах.

Как сообщало ИА REGNUM 24 июля израильские ВВС атаковали территорию провинции Дераа в Сирии. По данным сирийских СМИ, нападение нанесло исключительно «материальный ущерб».

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