Кишинёв, , 00:29 — REGNUM

Партия социалистов Молдавии (ПСРМ) выдвинет на выборах мэра Кишинева кандидатуру Иона Чебана, который уже боролся за этот пост в 2019 году. Как сообщил 21 августа президент Молдавии Игорь Додон по итогам заседания республиканского совета ПСРМ, официально о выдвижении Чебана объявят в конце августа, но политическое решение на этот счет уже принято, передает ИА REGNUM.

Додон также подтвердил, что социалисты заинтересованы заключить с блоком ACUM соглашение о ненападении в рамках предвыборной кампании, особенно в Кишиневе.

Секретарь ПСРМ по идеологии Ион Чебан уже участвовал в выборах мэра Кишинева с июне 2018 года, однако уступил лидеру Платформы «Достоинство и правда» Андрею Нэстасе. Тогдашние власти по главе с олигархом Владимиром Плахотнюком, однако, отказались признать победу оппозиционера и отменили результаты выборов.

Теперь мэра Кишинева будут избирать в рамках всеобщих местных выборов, которые пройдут в Молдавии 20 октября 2019 года.