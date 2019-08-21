Копенгаген, , 23:21 — REGNUM

Сегодня Гренландия является ареной борьбы за власть между США и Китаем, которые годами пытаются утвердиться на этой территории с помощью чековой книжки, пишет испанское издание El Pais. В то же время главной опасностью для острова остаются последствия климатических изменений и быстрое таяние ледников. Сейчас к этому добавились амбиции магнатов из сферы недвижимости, скептически оценивающих воздействие на климат, которые рассматривают приобретение этой земли как простую экономическую операцию, сетует СМИ.

Гренландия (cc) Oliver Schauf

Есть весомые аргументы, объясняющие интерес американского президента Дональда Трампа к приобретению Гренландии. С одной стороны, эта дикая территория богата углем, цинком, медью и железной рудой. Но прежде всего она несомненно привлекательна, исходя из интересов национальной безопасности США. То, что остров равноудален от важнейших населенных пунктов Америки и России, превращает Гренландию в желанный актив для стратегов Пентагона на время холодной войны.

Подтвердив то, что он рассматривает возможность купить Гренландию, Трамп заверил, что эта сделка не является причиной посещения Дании, куда его пригласила королева Маргрете II. Впрочем, через два дня он отменил официальный визит из-за того, что датский премьер-министр Метте Фредериксен не захотела обсуждать продажу острова.