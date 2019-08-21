Рим, , 22:01 — REGNUM

Италии необходимы досрочные выборы, власть должны получить те партии, что пользуются актуальной поддержкой избирателей, а не просто располагают достаточным количеством мест в парламенте, заявил в среду, 21 августа, вице-премьер, лидер «Лиги» Маттео Сальвини, передает Sky.

Если будет реализован сценарий формирования правительства без перевыборов парламента, это будет означать, что оппоненты «Лиги», еще недавно враждовавшие между собой, объединятся не для того, чтобы заботиться о стране, а лишь ради получения власти, считает Сальвини.

Согласно процедуре, предусмотренной итальянским законодательством, решение о том, следует ли в связи с распадом коалиции проводить досрочные выборы или же следует дать возможность сформироваться новой коалиции в действующем составе парламента, должен принять формальный глава государства — президент Серджо Маттарелла. Он уже начал консультации с лидерами парламентских фракций.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, «Лига» инициировала раскол действующей коалиции с «Движением 5 звезд», объяснив это решение расхождением взглядов по ряду значимых вопросов. Оппоненты Сальвини в свою очередь уверены, что «Лига» преследует единственную цель — получить всю полноту власти и провести выборы в период, когда рейтинг партии вырос почти до 40%.

Один из вероятных сценариев — объявление досрочных выборов, они могут пройти в середине октября. По данным социологов, победу на выборах одержат правые партии во главе с «Лигой», премьер-министром станет Сальвини. Однако представители второй ныне правящей партии, «Движения 5 звезд», обсуждают возможность заключения союза с либеральной Демократической партией. При таком сценарии правительство будет сформировано без перевыборов парламента. В нынешнем составе парламента две эти партии могут сформировать большинство, в случае же проведения выборов, по данным социологов, такой возможности у них не будет.