Москва, , 21:56 — REGNUM

Россия готова рассмотреть предложение о возрождении формата G8 с её участием, если таковое поступит от стран — участниц этого международного клуба. Об этом 21 августа заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с германским коллегой Хайко Маасом.

Сергей Лавров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Есть G7, они принимают в своём кругу какие-то решения. Если любое из решений, которое там принято, будет предполагать обращение к России, мы, конечно, его рассмотрим и ответим», — сказал российский министр.

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Напомним, ранее стало известно, что президенты США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон в телефонном разговоре высказались за то, чтобы пригласить Россию на саммит G7 в 2020 году.

В то же время канцлер ФРГ Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на совместной пресс-конференции в Берлине заявили, что доводы для возрождения формата G8 с восстановлением членства России в нём «ещё только предстоит найти».

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