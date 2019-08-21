Рим, , 21:31 — REGNUM

Представители небольших фракций Сената Италии на встрече с формальным главой государства президентом Серджо Маттареллой в среду, 21 августа, предложили ему отказаться от проведения досрочных выборов и сформировать новое большинство в действующем составе парламента, передает информагентство ANSA.

Правительство Италии (cc) tiagouy

Досрочные выборы осенью, когда должен приниматься бюджет, а также вестись переговоры с ЕС, будут опасными для Италии и создадут ненужную нестабильность, полагают сенаторы малых фракций.

Новое большинство в действующем составе парламента может быть сформировано только «Движением 5 звезд» (входило и в состав уходящей коалиции) и бывшей правящей либеральной Демократической партией.

Согласно процедуре, именно президент страны должен принять решение, следует ли в связи с распадом коалиции проводить досрочные выборы или же следует дать возможность сформироваться новой коалиции в действующем составе парламента.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, «Лига» Маттео Сальвини инициировала раскол действующей коалиции с «Движением 5 звезд», объяснив это решение расхождением взглядов по ряду значимых вопросов. Оппоненты Сальвини в свою очередь уверены, что «Лига» преследует единственную цель — получить всю полноту власти и провести выборы в период, когда рейтинг партии вырос почти до 40%.

Самый вероятный сценарий — объявление досрочных выборов, они могут пройти в середине октября. По данным социологов, победу на выборах одержат правые партии во главе с «Лигой», премьер-министром станет Сальвини. Однако представители второй ныне правящей партии, «Движения 5 звезд», обсуждают возможность заключения союза с либеральной Демократической партией. При таком сценарии правительство будет сформировано без перевыборов парламента. В нынешнем составе парламента две эти партии могут сформировать большинство, в случае же проведения выборов, по данным социологов, такой возможности у них не будет.