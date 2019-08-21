Ашхабад, , 21:21 — REGNUM

Руководство спецслужб и правоохранительных органов Туркмении поручило своим сотрудникам каждые два-три месяца собирать у граждан анкеты «Уч арка маглумат» — списки с данными о родственниках в трех поколениях, пишет «Хроника Туркменистана».

Прокудин-Горский. Тукмения

Раньше обновлять данные в таких списках туркменистанцы должны были ежегодно — в начале каждого года.

Такие справки, в которые вписывается информация даже об уже давно умерших родственниках, стали обязательными еще со времен правления Сапармурата Ниязова — первого президента Туркмении.

Без предоставления таких анкет в Туркмении невозможно поступить в вуз или училище, устроиться на работу в госорганы и бюджетные организации, определить ребенка в детсад или школу.

Оппозиционное издание отмечает, что никто из представителей туркменских властей никогда не объяснял, зачем нужны эти анкеты. Однако, правозащитники предполагают, что они позволяют спецслужбам и правоохранителям выявлять «неблагонадежных» граждан.