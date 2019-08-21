Кишинёв, , 21:15 — REGNUM

В Молдавии учредили «День памяти жертв тоталитарных и авторитарных режимов», который будут отмечать 23 августа. Как передает ИА REGNUM, правительство распорядилось объявить в этот день минуту молчания и приспустить государственные флаги.

Выдвиженцы Партии социалистов в правительстве, а также башкан Гагаузии Ирина Влах воздержались при голосовании по этому вопросу. Кроме того, на следующий день, 24 августа, социалисты организуют праздничный концерт в Кишиневе по случаю Дня освобождения Молдавии от фашизма

Европарламент в 2009 году установил 23 августа «Днем памяти жертв сталинизма и нацизма». В этот день в 1939 году СССР и Германия подписали договор о ненападении и дополнительный секретный протокол — «Пакт Молотова — Риббентропа».

Что касается пакта Молотова — Риббентропа, объявленного недействительным принятой кишиневским парламентом 27 августа 1991 года «декларацией о независимости Республики Молдова», то для Бессарабии последствием данного пакта стало ее освобождение в 1940 году от румынской оккупации и присоединение к Приднестровью. В результате этого была создана Молдавская ССР, закон об образовании которой также отменяет кишиневская «декларация о независимости».

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