Кишинёв, , 21:01 — REGNUM

Правительство Молдавии вызвало молдавского посла в России Андрея Негуцу в Кишинев для консультаций. Как передаёт ИА REGNUM, на этом настояла премьер-министр Майя Санду.

Поводом стал запланированный на 24 августа визит в Кишинёв министра обороны России Сергея Шойгу, который «не был согласован с правительством». Об этом Санду заявила на заседании правительства 21 августа.

Молдавский премьер заявила, что в этих условиях визит Шойгу может быть только частным, а не официальным, и, соответственно, никаких соглашений в его ходе подписано быть не может.

Санду призвала министра обороны Молдавии Павла Войку впредь согласовывать свои действия с правительством и МИД. Отметим, что Войку является выдвиженцем Партии социалистов и президента Игоря Додона.