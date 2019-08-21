Пекин, , 20:40 — REGNUM

В Пекине прошла девятая встреча глав МИД КНР, Японии и Южной Кореи — Ван И, Кан Ген Хва и Таро Коно, сообщает 21 августа Синьхуа.

Председательствовавший на встрече китайский министр отметил, что 20-летие этого трехстороннего формата, которое отмечается в 2019 году, показало надёжность позитивных результатов постоянной работы по укреплению взаимного доверия, гармонизации интересов и своевременного урегулирования разногласий.

Ван И в своем выступлении также высказался за развитие сотрудничества в сфере науки и техники, взаимное создание благоприятного инвестиционного и бизнес-климата и расширение культурных и спортивных обменов, а также в вопросах, связанных со старением населения. Соответствующее внимание было уделено защите свободы торговли, открытого типа мировой экономики и намеченному на этот год завершению переговоров о Региональном всестороннем экономическом партнерстве, центральным звеном которого является создание зоны свободной торговли.

Главы МИД Японии и Южной Кореи, в свою очередь, согласились с необходимостью завершения переговоров о партнерстве, а также уделили внимание участию своих стран в проекте «Пояса и пути».