Ташкент, , 20:37 — REGNUM

Делегация США во главе с заместителем Государственного секретаря по политическим вопросам Дэвидом Хейлом 22 августа посетит с визитом Узбекистан, сообщает МИД Узбекистана.

Внешнеполитическое ведомство Узбекистана указывает, что делегация прибывает Ташкент для проведения двусторонних переговоров, однако не раскрывает, по каким вопросам будут проведены встречи.

«В программе визита американской делегации также посещение города Самарканда», сообщает МИД.

Ранее советник президента США Джон Болтон заявил, что Соединенные Штаты приветствуют реформы в Узбекистане и их позитивное влияние на весь регион Центральной Азии.