Пхеньян, , 20:32 — REGNUM

Находящийся в Сеуле спецпредставитель США по делам КНДР Стивен Биган сделал заявление о готовности Вашингтона приступить с КНДР к переговорам на рабочем уровне по вопросам денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает 21 августа Синьхуа со ссылкой на южнокорейские СМИ.

Заявление американского дипломата было сделано по итогам переговоров со спецпредставителем Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на полуострове Ли До Хуном. При этом Биган оговорил начало диалога получением ответа от коллег из КНДР.

Подчеркнув, что выполняет поручение президента США Дональда Трампа, данное ему после его встречи в конце июня с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, американский спецпредставитель подчеркнул, что «приложит все усилия для выполнения миссии», которую он считает «важной».

30 июня 2019 года лидеры КНДР и США провели незапланированную заранее встречу на 38-й параллели в пограничном между Севером и Югом Пханмунджоме. До этого они встречались дважды — в июне 2018 года в Сингапуре и в феврале нынешнего года в Ханое.

Биган прибыл в Сеул с трехдневным визитом из Японии и в ходе поездки должен встретиться с рядом высокопоставленных южнокорейских чиновников, в том числе с министром по делам национального объединения Ким Ен Чхолем.