Пекин, , 20:10 — REGNUM

Китай будет последовательно защищать свои интересы, в том числе путем введения санкций против тех компаний из США, которые причастны к продаже оружия Тайваню, сообщает 21 августа Синьхуа со ссылкой на заявление официального представителя МИД КНР Гэн Шуана.

F-16 (cc) U.S. Air Force

Дипломат таким образом прокомментировал вопрос, связанный с информацией о направлении Пентагоном в Конгресс США официального уведомления о продаже Тайваню 66 боевых самолетов F-16. Было отмечено серьезное нарушение этим шагом норм и принципов международного права, вмешательство во внутренние дела КНР, а также игнорирование американской стороной положений сразу трех совместных китайско-американских коммюнике.

Отметив, что американской стороне сделано «строгое и справедливое представление и решительный протест», Гэн Шуан подчеркнул, что речь идет о нарушении суверенитета и территориальной целостности Китая, а также призвал США отменить указанный план. В противном случае вся ответственность за возможные последствия, по его словам, ляжет на американскую сторону.