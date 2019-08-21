Москва, , 20:11 — REGNUM

Россия может вернуться в клуб ведущих мировых экономик «Большая восьмёрка». Об этом заявил политолог Алексей Мартынов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Мы присоединились к этой «семёрке», чтобы была возможность разговаривать с лидерами ведущих стран. Хотя с тех пор и «большая двадцатка» приобрела совершенно иной вес. Я напомню, что в 2014 году Россию вынудили отказаться от участия в «восьмёрке», — отметил Мартынов.

Политолог напомнил, что тогда саммит «Большой восьмёрки» должен был проходить в России. Поэтому целесообразно первую встречу возрождённой «восьмёрки» провести именно на территории РФ.

«Если искренне говорят американский и французский президенты, и их поддерживают остальные пять членов этого клуба, то отлично, Россия с удовольствием вернётся к тому событию пятилетней давности и «Большая восьмёрка» соберётся в России. И прекрасным местом для этого будет российский Крым», — заявил эксперт.

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