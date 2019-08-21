Москва, , 19:38 — REGNUM

Тема освещения немецким изданием Deutsche Welle недавних акций протеста оппозиции в Москве стала одной из тем состоявшихся 21 августа переговоров министра иностранных дел России Сергея Лаврова с германским коллегой Хайко Маасом. Об этом глава МИД России сообщил на пресс-конференции по итогам переговоров.

Содержание претензий, которые возникли у российской стороны, Лавров пересказывать не стал, отметив, что МИД через официального представителя уже высказывался на этот счёт.

«Думаю, что объективный аналитик сам для себя сделает вывод, образец ли это журналистики или немножко не дотягивает до идеала», — сказал российский министр.

Напомним, ранее начальник отдела информационных проблем МИД России Илья Тимохов назвал очевидными признаками вмешательства во внутренние дела страны прямые призывы к участию в митингах со стороны иностранных СМИ и диппредставительств.

В частности, он обратил внимание на то, что 27 июля финансируемая из германского бюджета телерадиокомпания Deutsche Welle разместила в своём аккаунте в Twitter призыв на русском языке: «Москва, выходи!».

8 августа в МИД была вызвана поверенная в делах ФРГ в России Беата Гжески. В ходе встречи с ней российские дипломаты указали на то, что подобные действия «идут вразрез с нормами профессиональной журналистской этики и представляют собой попытку вмешательства германской медиакорпорации во внутренние дела России».

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