Мехико, , 19:32 — REGNUM

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор заявил, что в рамках кампании по борьбе с преступностью правительство не ведёт переговоров с преступными группировками, 21 августа передает агентство Reuters.

«Мы не ведём переговоры с членами организованных преступных групп» , — заявил президент на пресс-конференции в Мехико.

Также президент Мексики отметил, что не приветствует создание групп самообороны в штатах и городах страны, потому что «безопасность должно гарантировать государство».

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