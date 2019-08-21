21 августа 2019 | Время чтения 11 мин

Похоже, что Трамп и те, кто с ним или кто стоит за ним, готовятся строить свой новый мир на своих условиях. Между тем, планы сильных мира сего — это одно. Выводы политологов — другое. А жизнь может преподнести третье, чего ни Трамп и ни кто-то другой не учитывал.

Игорь Пшеничников, , 19:26 — REGNUM

Президент США Трамп заявил, что США и Великобритания стремительно движутся в сторону заключения сделки о свободной торговле после Brexit`а. «Я считаю, что у нас будет фантастичная и крупная торговая сделка с Великобританией», — заявил Трамп. Президент США активно использует СМИ и, в частности, свой Twitter для информационных вбросов, которые служат ему инструментом для решения разных задач. Для всех американских политиков, а для Трампа — особенно, — PR, в разной его форме, является неотъемлемой частью их бытия и потому отражает реальные мыслительные процессы и совершенно конкретные планы. Заявление про «фантастическую сделку» с Великобританией — отнюдь не игра на публику. Оно указывает на геополитическую стратегию президента США, которую он методично реализует в течение своего президентского срока и которую будет продолжать, если останется в Белом доме на второй срок.

Флаг США

В данном случае речь идет о формировании в нового союза США-Великобритания, как основы традиционного англосаксонского блока с участием также Канады, Австралии и Новой Зеландии — блока, которому его участниками отводится доминирующая роль в современном мире, находящемся в процессе кардинальных и, похоже, необратимых изменений.

Один из признаков этих изменений — разваливающиеся или как минимум претерпевающие серьезные метаморфозы традиционные международные объединения и союзы, которые еще недавно были, как казалось, незыблемой константой и основой глобалистского мира. Среди таких давших трещину и грозящих развалится объединений — Евросоюз, который пока удерживает в себе страны с разным экономическим уровнем развития (отсюда и термин «Европа разных скоростей»), разными культурными, религиозными и социальными традициями. Еврооптимисты и евробюрократия предпочитают «не видеть» очевидное и раз от разу говорят о солидарной и объединенной Европе. Но упомянутые различия являются бомбой замедленного действия, до взрыва которой осталось совсем недолго. Думается, что счет не идет на несколько десятилетий. Счет идет на годы. А детонатором этой бомбы послужит проблема иммигрантов.

Вероятно, объединенная Европа еще могла бы просуществовать некоторое время, если бы не иммигранты, на которых у разных стран ЕС совершенно разные взгляды. Но главное в том, что на эту проблему по-разному смотрят простые европейцы, с одной стороны, и евробюрократия — с другой. Последняя не желает признать гигантский масштаб миграционной проблемы: иммигранты из Африки и с Ближнего Востока, если ничего не менять, в течение ближайших 30−50 лет просто вытеснят европейцев, культурно и духовно уничтожат Старый Свет. Этого упорно не хотят видеть ни брюссельская евробюрократия, ни многие европейские политики, которые, напротив, рассуждают не том, как остановить иммиграцию, а том, как ее контролировать и упорядочить, поскольку иммиграцию «надо воспринимать как данность и реалию современного мира». Правящая элита в Европе исповедует и реализует на практике ультралиберальную идеологию, которая замешана на стремлении к наиболее полному разнообразию и смешению рас, культур, религий, а также к уважению «гендерных предпочтений». Европейская элита превратилась в политических доктринеров вслед за международным провокатором Джоржем Соросом, который взял на себя роль кукловода в мировых процессах.

Именно Сорос является автором либеральной доктрины, которую он с маниакальным упорством продвигает по всему миру с помощью своего базирующегося в Нью-Йорке фонда «Открытое общество» (Open Society Foundations, его филиалы и ассоциированные организации действуют в десятках стран) и которая за последние 20−30 лет стала основой всего западного миропонимания. Суть этой либеральной доктрины, изложенной Соросом в книге «Возраст погрешности» (The Age of Fallibility) — как раз и заключается в создании мира без границ, в смешении рас, религий, в отказе от традиционной семьи, в законодательном закреплении прав всех меньшинств, прежде всего сексуальных. И, главное, в признании верховенства т.н. «гендерной идеологии», которая отменяет природное понятие мужского и женского пола и ставит их в один ряд с изобретенным и уже гуляющим по миру понятием «гендер», каковых, как утверждают «гендерные» идеологи, могут быть десятки, а люди имеют «право переходить из одного гендера в другой».

Массовые протесты во Франции, Венгрии, Польше и в других странах в защиту традиционных ценностей, массовое недовольство в Италии, Германии, Греции наплывом иммигрантов — все это говорит о том, что население Европы крайне встревожено политикой Брюсселя. Насаждение в Европе постулатов либерализма дало премьер-министру Венгрии Виктору Орбану повод обвинить Сороса и послушною ему (почему-то?) евробюрократию в лице главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера в поощрении иммигрантских потоков в Европу и в уничтожении исторической культурной идентичности европейцев. Орбан стал главным источником раздражения либеральной европейской верхушки — потому что сказал правду и указал на «голого короля».

Вслед за Орбаном прозрели многие европейские политики — во Франции, Нидерландах, Италии, Германии, Испании, Польше, — к которым либеральная пресса приклеила ярлык «экстремистов» и «правых» в явно негативной коннотации. В преддверии майских выборов в Европарламент Сорос опубликовал в европейской прессе статью «Европа, проснись», в которой выразил недоумение, почему Орбана и его партию Fidesz до сих пор терпят и не исключат из Европейской народной партии (ЕНП) — объединения европейских партий, занимающей ведущие позиции в Европарламенте. Это была команда «фас!». В результате Орбану устроили настоящую обструкцию в европейской прессе и поставили вопрос о приостановлении членства Fidesz в ЕНП. Главная цель была в том, чтобы помешать Орбану сплотить вокруг себя евроскептиков в преддверии выборов в Европарламент и помешать ему реформировать ЕС в интересах тех европейцев, которые выступают за сохранение культурной идентичности Европы. Но как бы то ни было, трагические различия во взглядах евробюрократии и простых европейцев на основы бытия никуда не делись, и они являются главной причиной нежиснеспособности Евросоюза, верхушка которого пытается привести всех к общему либеральному знаменателю.

Сегодня Евросоюз — точное воплощение идеи Сороса о мире без границ и в целом его либеральной идеи. Евробюрократы в лице нынешнего главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера всячески защищают Сороса и требуют от венгерского премьера Орбана публичных извинений. Странно? Совпадение? В ЕС узаконены однополые браки, «гендерная идеология» прививается детям со школы, в Европу лавиной идут иммигранты, создавая основу для будущего европейского «плавильного котла», в котором растворится и европейская раса, и европейская культура, и европейская религия — христианство.

И вот нашлась страна, которая решила «соскочить» с этого «Титаника», — Великобритания. Конечно, если взять факт голосования британцев о выходе из ЕС вне всякого контекста, то это голосование выглядит странным. Зачем выходить из ЕС, если страна разделяет общие либеральные ценности и завязана на экономику Европы десятками взаимовыгодных договоров. Но если реально оценить перспективу ЕС, о чем сказано выше, то Brexit может показаться совершенно практичным решением, хоть на первых порах страну и могут ждать некие экономические сложности. А если капнуть еще глубже, то Brexit вообще не видится как результат волеизъявления британцев. Он видится как воплощение воли тех сил, которые построили некую геополитическую конструкцию — пока еще до конца не реализованную, — в которой Великобритания должна играть одну из ведущих ролей, и в которой нет места Евросоюзу как структуре, чье будущее туманно и зыбко. Оставим за рамками вопрос о том, как голосовали и как считали голоса во время референдума о выходе Великобритании из ЕС. Скажем только, что в контексте всей этой геополитической конфигурации результат этого референдума казался очевидным вне зависимости от воли простых британцев…

Если всё рассмотреть через призму нападок Трампа на ЕС, через его поощрение Великобритании к выходу из Евросоюза, картина прояснится. Последними штрихами к этой картине, которые делают ее совсем ясной, должны стать рассуждения бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который, несмотря на свой почтенный возраст, выполняет роль неформального советника Трампа. Вскоре после прихода Трампа в Белый дом американский журнал The American Interest опубликовал мнение Киссинджера по ряду ключевых международных проблем. Это мнение, как писал журнал, патриарх американской политики намерен был вложить в сознание Трампа.

Среди много прочего (весьма интересного) Киссинджер намерен был предложить Трампу рассматривать Brexit как возможность для США «вывести континентальных европейцев из бюрократического самоанализа к стратегической ответственности», то есть к тому, чтобы они сами о себе заботились. По мнению Киссинджера, США должны разрушить Евросоюз в целях не допустить превращения Европы в регион с мощным статусом. Киссинджер говорил, что Трампу в борьбе с ЕС нужна помощь России и Китая. Но это второстепенная мысль, главное в том, что Карфаген, то есть ЕС, должен быть разрушен. Так вскоре и случилось: Евросоюзу Трамп публично предрек скорую смерть. В 2017 году в интервью The Times и Bild Трамп дал понять, что считает Германию торговым конкурентом США, и что судьба ЕС ему безразлична. Кроме того, Трамп потребовал от европейских союзников по НАТО повысить плату за свою безопасность до 2% ВВП. Это болезненный удар по их экономике. На данный момент лишь шесть европейских стран из 29 государств НАТО выделяют 2% своего ВВП на оборону.

И, наконец, Киссинджер советовал Трампу преобразовать Североамериканское соглашение о свободной торговле (NAFTA), в которую входили США, Канада и Мексика, в Североатлантическое соглашение, где Мексике места уже не будет. Его, по мнению Киссинджера, должна занять Великобритания. Цель этой рокировки, по словам бывшего госсекретаря США, — «консолидировать англо-атлантическую сферу на месте бывшего ЕС».

Спустя два года после опубликования этого плана Киссинджера, мы видим что NAFTA разрушена. На его месте появилось торговое соглашение USMCA, в котором Мексике отведена роль, которая стремится к нулю. Судя по всему, жизнь USMCA будет недолгой — до того момента, когда Великобритания и США реально достигнут «фантастической сделки», и место Мексики займет Великобритания — с целью консолидации «англо-атлантической сферы» и разрушению ЕС.

Остается додумать, что что такое «англо-атлантическая сфера». Похоже, нет другого ответа кроме того, что речь идет о традиционном англосаксонском блоке с участием Великобритании, США, Канады, Австралии и Новой Зеландии. Ну и тех еще, кто готов выполнять роль вспомогательных сил в интересах британцев и созданных ими стран, в которых живут потомки британцев. Совершенно понятно, что речь идет о таком блоке, инициаторы которого предвидят кардинальные изменения самой системы международных политических и экономических отношений (и, вероятно, глобальные катаклизмы) и заранее готовят себе роль глобальной доминирующей силы в том мире, который возникнет на обломках нынешнего мира. Потому Трамп и говорит о «фантастической сделке» с Великобританией, видя за этим новый политико-экономический союз, который расцветет над разрушенной и разобщенной Европой. Если план англосаксов таков, то это вполне объясняет тот факт, почему нынешний британский премьер Борис Джонсон собирается вывести свою страну из ЕС любыми способами, даже если соглашение с ЕС не будет достигнуто. В глазах США и Великобритании ЕС уже видится хромой уткой, которой жить осталось недолго.

Наивно полагать, что США просто наблюдают за развалом ЕС. Они активно над этим работают. В преддверии майских выборов в Европарламент долгий вояж по странам Европы совершил бывший главный советник Трампа, бывший главный его стратег Стив Бэннон. Впрочем, почему бывший? Европейская печать совершенно прозрачно намекала, что Бэннон по-прежнему работает в интересах Трампа, только делает это свободно, не оглядываясь на имиджевые последствия для Белого дома, поскольку он свободен от официальной должности. И сам Бэннон не скрывал, что приехал в Европу, чтобы сколотить некий альянс из евроскептиков. «Идея в том, чтобы иметь инфраструктуру, которая поддержит Brexit…, это «Движение пяти звёзд», «Лигу Севера»…» — сказал Бэннон в интервью испанской El País. Он назвал итальянского политика Маттео Сальвини и Виктора Орбана «самыми важными политиками Европы». Бэннон не говорил публично о развале ЕС. Но евроскептики, с которыми он имел дело, де-факто являются главной силой, способной разрушить ЕС изнутри.

Если Трамп будет переизбран на второй срок, то, думается, Вашингтон и Лондон будут усиленно работать не только над двусторонним экономическим соглашением, но и над тем, как добить Евросоюз путем провоцирования других «кандидатов на выход», среди которых могут быть не только обиженная иммигрантами Италия, но также Венгрия, Польша, Греция, Франция. И дальше — как пойдет, по эффекту домино. И, конечно, объектом главной атаки будет Германия, как экономический мотор Европы и как главный экономический соперник США в Европе. Похоже, что Трамп и те, кто с ним или кто стоит за ним, готовятся строить свой новый мир на своих условиях. Между тем, планы сильных мира сего — это одно. Выводы политологов — другое. А жизнь может преподнести третье, чего ни Трамп и ни кто-то другой не учитывал.