Хельсинки, , 19:18 — REGNUM

Президент РФ Владимир Путин выразил готовность наладить более эффективную систему обмена информацией о радиационной безопасности после трагедии в Белом море. Об этом он заявил 21 августа в ходе совместной пресс-конференции с президентом Финляндии в ответ на вопрос финского журналиста.

«Трагедия, которая произошла в Белом море, к сожалению, унесла жизни наших специалистов. Это работа в военной сфере, работа над перспективными системами вооружения, мы этого не скрываем, испытываются новые системы и нашими партнерами, в том числе американскими. Я уже отвечал на подобный вопрос: мы обязаны думать о своей собственной безопасности», — заявил Путин.

Напомним, взрыв на военном полигоне в Северодвинске при испытаниях привел к гибели пяти сотрудников Росатома и двоих военнослужащих.

«Что касается обмена информацией, наши соответствующие службы работают, по имеющимся докладам, все находится в норме. Но и соседние государства тоже не фиксируют никакого повышения (радиационного) фона. Это для всех очевидно, это же объективные данные, все это улавливается, если что-то происходит, на многие километры, на десятки километров», — добавил президент РФ.

Он пояснил, что на месте трагедии до сих пор трудятся и военные эксперты, и гражданские. Путин выразил убежденность, что его «поймут» в связи с тем, что, говоря о военных операциях, имеется ограничение доступа к информации.

«Но что касается вопросов безопасности, полностью согласен, нам нужно наладить эффективные инструменты, эффективную систему обмена информацией подобного рода», — заключил Путин.

8 августа 2019 года после испытаний ракеты на морской платформе на военном объекте под Северодвинском Архангельской области произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией. Сразу после ЧП уровень радиации в Северодвинске был превышен в два раза.

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