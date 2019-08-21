Хельсинки, , 19:04 — REGNUM

Президент РФ Владимир Путин заявил, что за пределами России, в том числе в европейских странах, демонстрантов обычно ждут еще более суровые последствия, чем те, которые настигли участников массовых протестов в Москве.

Так он отреагировал на вопрос финской журналистки о том, почему Россия не соблюдает права своих граждан как член Совета Европы, ратифицировавший конвенцию, разгоняя оппозиционные митинги.

«Россия уважает права человека и соблюдает права своих граждан. События, о которых вы сказали, события в Москве и протестные акции не являются чем-то уникальным для мира вообще и для Европы в частности. Мы внимательно наблюдаем за событиями подобного рода во многих европейских столицах, и события, которые происходят там, носят гораздо более масштабный характер — тоже под политическими лозунгами — и несут гораздо более тяжелые последствия для участников этой манифестации», — сказал Путин.

Он добавил, что «там речь идет о значительном количестве погибших», о тысячах тяжело раненых, о тысячах пострадавших сотрудников правоохранительных органов.

События в Москве же связаны с «обострением ситуации в ходе предвыборной борьбы». Путин пояснил, что избиркомы не допустили до выборов в Московскую городскую думу ряд претендентов.

«В связи с тем, что эти претенденты нарушили действующее законодательство. В частности, они должны были представить списки тех избирателей, которые их поддерживают. Избирательные комиссии обнаружили, что в этих списках есть так называемые «мертвые души»: люди, которые давно ушли из жизни, умерли, но их подписи стоят в этих подписных листах. Это не ошибка, это фальсификация», — сказал Путин.

Он уточнил, что законным способом защиты своих прав является обращение в суд. Также граждане могут выйти на публичную акцию, но только с разрешения властей. Всё остальное будет наказываться.

«Есть как минимум два хороших примера, когда митинги и протесты, осуществляющиеся в соответствии с заявками, были разрешены властями. На несанкционированные мероприятия в Москве, как и в других европейских столицах, правоохранительные органы соответствующим образом реагируют. Важно, чтобы и митингующие, и правоохранительные органы, органы власти соблюдали действующие в России законы. Те, кто нарушают законы, будут привлекаться к ответственности — к административной либо к уголовной — в полном соответствии с российским законодательством», — заявил Владимир Путин.

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