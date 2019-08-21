Хельсинки, , 18:58 — REGNUM

Владимир Путин и Саули Ниинистё в ходе пресс-конференции в Хельсинки ответили на вопрос российского журналиста об испытании США новых ракет.

Ниинистё заявил, что США сами заявили, что не будут размещать ракеты средней дальности в Европе. «Ситуация, когда нет действующего соглашения, проблематична. Поэтому важно возобновить переговоры».

Президент России отметил, что Россия разочарована этим фактом. «Во-первых, слишком быстро американцы испытали эту ракету. Я не слышал, чтобы американцы говорили, что не будут размещать ракеты в Европе. Если это так, то хорошо. Для нас данная ситуация означает, что возникли новые угрозы. Нужен диалог. Пока этого диалога нет».