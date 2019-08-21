Бишкек, , 18:49 — REGNUM

Верховный суд Киргизии рассмотрел ходатайство адвокатов лидера оппозиционной партии «Ата Мекен» Омурбека Текебаева и бывшего главы МЧС Дуйшенкула Чотонова о пересмотре ранее возбужденного против них уголовного дела в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, пишет «Кабар».

Судебный орган удовлетворил ходатайство, отменив ранее вынесенные в отношении них приговоры Первомайского районного суда киргизской столицы, Бишкекского городского суда и Верховного суда Киргизии.

Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в Первомайский районный суд города Бишкек.

ИА REGNUM напоминает, что в феврале 2017 года депутата республиканского парламента Омурбека Текебаева арестовали в связи с возбужденным против него уголовным делом, основанном на показаниях российского бизнесмена Леонида Маевского о том, что в 2010 году он дал Текебаеву взятку в размере $1 млн.

Одновременно с этим был арестован бывший министр чрезвычайных ситуаций Дуйшенкул Чотонов. По версии следствия, он был посредником при передаче Текебаеву взятки.

16 августа 2017 года Первомайский районный суд признал их виновными в коррупции, приговорив к 8 годам тюрьмы и конфискации имущества. Впоследствии Бишкекский городской суд и Верховный суд Киргизии оставили этот приговор без изменений.