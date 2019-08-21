Душанбе, , 18:46 — REGNUM

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня, 21 августа, встретился с генеральным секретарём Организации экономического сотрудничества Ходи Сулаймонпуром.

Встреча прошла в городе Гулистан Согдийской области Таджикистана и посвящена она была обсуждению вопросов экономического взаимодействия Душанбе с организацией. В частности, стороны коснулись таких тем, как торговля, транзитно-транспортные перевозки и укрепление культурных и гуманитарных связей.

Кроме того, глава Таджикистана выразил заинтересованность в укреплении сотрудничества в различных сферах: торговля, инвестиции, энергетика, транспорт, коммуникации, промышленность, сельское хозяйство, охрана окружающей среды и туризм.

Не обошлось без обсуждения обстановки в соседнем Афганистане. Стороны отметили необходимость установления мира и стабильности в этой стране.