Москва, , 18:45 — REGNUM

Вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев (ЛДПР) возмущен тем, что кандидат в депутаты нижней палаты парламента биатлонист Антон Шипулин продолжит участие в избирательной гонке несмотря на «забытые» 14 млн рублей.

«Есть закон для всех, а есть закон для власти. В своё время снимали с выборов за сокрытый 1 рубль, а сейчас миллионы можно забыть и ничего…» — отметил Лебедев в Facebook.

Парламентарий уверен, что это негативно скажется на настроениях избирателей.

«Власть сама настраивает избирателя против себя», — указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Свердловский областной суд отклонил иск о снятии кандидата «Единой России» биатлониста Антона Шипулина с довыборов в Государственную думу по Серовскому одномандатному округу №174. Иск подал кандидат «Справедливой России» Алексей Коровкин.

16 августа 2019 года на сайте свердловского избиркома была опубликованы данные о том, что кандидат на выборы депутата Госдумы по Серовскому одномандатному избирательному округу №174 (Свердловская область) биатлонист Антон Шипулин утаил от регионального избиркома информацию о ценных бумагах на сумму почти в 14 млн рублей.

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