Кигали, 21 августа 2019, 18:42 — REGNUM
Президент Руанды Поль Кагаме выразил благодарность главам Конго и Анголы за поддержку в урегулировании споров с Угандой, 21 августа передает агентство Reuters.
Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа президент Руанды Поль Кагаме и президент Уганды Йовери Мусевени подписали пакт о сотрудничестве. Гарантами соглашения стали президент Конго Феликс Чисекеди и президент Анголы Жоау Лоуренсу.
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