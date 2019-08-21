Кигали, , 18:42 — REGNUM

Президент Руанды Поль Кагаме выразил благодарность главам Конго и Анголы за поддержку в урегулировании споров с Угандой, 21 августа передает агентство Reuters.

«Я глубоко благодарен лидерам Анголы и Конго за их участие и братскую приверженность оказанию помощи в поиске решения для Уганды и Руанды» , — сказано в заявлении Кагаме.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 августа президент Руанды Поль Кагаме и президент Уганды Йовери Мусевени подписали пакт о сотрудничестве. Гарантами соглашения стали президент Конго Феликс Чисекеди и президент Анголы Жоау Лоуренсу.

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