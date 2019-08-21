Копенгаген, , 17:44 — REGNUM

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен «разочарована и удивлена» решением президента США Дональда Трампа отменить визит в страну, 21 августа передает агентство Associated Press.

Дональд Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако Фредериксен заявила, что США остаются «одним из ближайших союзников» Дании и «приглашение к более тесному стратегическому сотрудничеству с американцами в Арктике ещё открыто».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Трамп заявил, что откладывает визит в Данию, запланированный на 2−3 сентября, из-за отказа властей страны обсуждать продажу Гренландии.

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