Минск, , 17:32 — REGNUM

Контактная группа по урегулированию ситуации на Украине готова помочь депутатам Верховной рады наладить взаимодействие с представителями ЛНР и ДНР. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа, об этом заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.

«Контактная группа готова помочь депутатскому корпусу наладить взаимодействие с представителями Донецка и Луганска. Но для этого, в первую очередь, нужна политическая воля самих депутатов Верховной рады», — сказал Грызлов.

Он заверил, что со своей стороны, представители Донецка и Луганска готовы к диалогу по вопросу законодательной реализации Минских договоренностей.

Грызлов также обратил внимание на то, что в октябре 2019 года истекает действие закона Украины об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

«Введением в действие закона об особом статусе в полном объеме и приданием особому статусу бессрочного характера на основе формулы Штайнмайера и закреплением особого статуса в Конституции обновленная киевская власть может продемонстрировать свое стремление к урегулированию внутриукраинского конфликта», — уверен политик.

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