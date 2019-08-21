Минск, , 17:25 — REGNUM

Окончательная дата разведения сил и средств в районе Петровского не определена. Как передает корреспондент ИА REGNUM21 августа, об этом заявил полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«Сегодня обсуждалось разведение сил и средств в районе Петровского, однако окончательная дата начала этого процесса пока не определена», — сообщил политик.

При этом он отметил, что процесс разведения сил и средств успешно прошел на участке Станицы Луганской, сейчас там идет разминирование, согласованы решения по восстановлению моста в районе пунктов пропуска.