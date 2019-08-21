Минск, , 17:25 — REGNUM

Режим прекращения огня в целом соблюдается, представители Киева и Донбасса подтвердили приверженность выполнению договоренностей о бессрочном перемирии, достигнутых ранее в формате контактной группы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа, об этом заявил полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на Украине Борис Грызлов.

«На данный момент, по оценке представителей ОБСЕ, режим прекращения огня в основном соблюдается», — заявил Грызлов.

Он напомнил, что сегодня ровно месяц со дня вступления в силу соглашения о прекращении огня, начавшего действовать 21 июля. Однако, говорит он, «за прошедший период зафиксирован ряд нарушений, в том числе обстрелы жилых домов и школ со стороны киевских формирований — и это в преддверии начала учебного года».

"Официальный Киев не спешит выполнять свои предвыборные обещания об обеспечении мира и диалога с Донбассом», — констатировал политик.

В частности, 20 августа в Донбассе украинские силовики, несмотря на ранее достигнутые договорённости о прекращении огня, открыли огонь по населённым пунктам Донецкой народной Республики.

Читайте ранее в этом сюжете: В Минске началось заседание контактной группы по Донбассу