Каракас, , 17:20 — REGNUM

«Николас Мадуро признал, что отправлял своих представителей поддерживать связь с лицами, приближенными к Белому дому», — сообщает испанское издание El Pais.

«Я подтверждаю, что уже несколько месяцев продолжаются контакты между высокопоставленными должностными лицами из правительства Соединенных Штатов Дональда Трампа и боливарианским правительством, которое я возглавляю, с моего прямого разрешения, в целях урегулирования конфликта», — заявил Мадуро во вторник, 20 августа, в ходе передачи, в обязательном порядке транслировавшейся по телевидению и по радио.

Никаких других деталей чавистский лидер не раскрыл. Его заявление противоречит словам Диосдадо Кабельо, главы Конституционной ассамблеи и первого вице-председателя Единой социалистической партии Венесуэлы (PSUV), который за день до этого обвинил новостное агентство AP в манипулировании информацией и лжи насчет его июльской секретной встречи в Каракасе с посланцем правительства США для достижения соглашения насчет выборов. Соответствующий репортаж был опубликован в воскресенье, 18 августа.

Кабельо, второй человек среди чавистов — не единственный, кто может поддерживать связь с Белым домом. Президент США Дональд Трамп ответил утвердительно на вопрос журналиста, ведется ли общение с представителями венесуэльского режима на разных уровнях. «Мы остаемся на связи. Разговариваем с разными представителями Венесуэлы. Мы помогаем Венесуэле как только можем»,— сказал Трамп во вторник. Он не захотел раскрывать имена, но подчеркнул, что речь идет об очень высокопоставленных лицах.