Гонконг, Китай, , 17:13 — REGNUM

Несколько сотен протестующих провели демонстрацию на одной из железнодорожных станций Гонконга, 21 августа передает агентство Associated Press.

Демонстранты в черных рубашках и с закрытыми лицами провели акцию в качестве напоминания о событиях 21 июля, когда сторонников автономии города атаковали неопознанные боевики в белых рубашках.

Протестующие утверждают, что полиция тормозит расследование нападения, в результате которого пострадали десятки человек.

Читайте также: Улица побеждает: власти Гонконга отзывают законопроект об экстрадиции