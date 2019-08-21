Гонконг, Китай, 21 августа 2019, 17:13 — REGNUM
Несколько сотен протестующих провели демонстрацию на одной из железнодорожных станций Гонконга, 21 августа передает агентство Associated Press.
Демонстранты в черных рубашках и с закрытыми лицами провели акцию в качестве напоминания о событиях 21 июля, когда сторонников автономии города атаковали неопознанные боевики в белых рубашках.
Протестующие утверждают, что полиция тормозит расследование нападения, в результате которого пострадали десятки человек.
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