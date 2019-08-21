Хельсинки, , 17:06 — REGNUM

В президентском дворце в Хельсинки начались переговоры президента России Владимира Путина и главы Финляндии Саули Ниинистё.

Путин прибыл в финскую столицу по приглашению президента.

Согласно официальным данным, на встрече обсуждаются отношения РФ и ЕС в контексте текущего председательства Хельсинки в Совете Евросоюза. Ниинистё ранее заявил, что главной темой беседы станет геополитика. Также на повестке дня сотрудничество на Балтике, в Арктике и другие аспекты двусторонних отношений.

Напомним, что Россия остается третьим по значимости торговым партнёром Финляндии. Несмотря на то, что финский экспорт в Россию сегодня на 40% ниже, чем пять лет назад.