Симферополь, , 17:03 — REGNUM

Несамостоятельность внешней политики Германии чревата для страны и мира. Об этом 21 августа на встрече с властями Крыма заявил глава немецкой делегации, представитель общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«Зависимость официального Берлина от США делает непредсказуемой ситуацию в Германии и в мире», — отметил немецкий общественник.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Германии от общественной организации Druschba Global прибыли в Крым, чтобы изучить ряд ключевых объектов полуострова и пообщаться с местными жителями.

Об этом: Группа немецких общественников прибыла в Крым «развеять мифы»

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