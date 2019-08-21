Симферополь, 21 августа 2019, 17:03 — REGNUM
Несамостоятельность внешней политики Германии чревата для страны и мира. Об этом 21 августа на встрече с властями Крыма заявил глава немецкой делегации, представитель общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус.
Как сообщало ИА REGNUM, представители Германии от общественной организации Druschba Global прибыли в Крым, чтобы изучить ряд ключевых объектов полуострова и пообщаться с местными жителями.
Об этом: Группа немецких общественников прибыла в Крым «развеять мифы»
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