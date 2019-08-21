Великий Новгород, , 16:58 — REGNUM

Новгородский районный суд сегодня, 21 августа, признал виновной в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере 32-летнюю жительницу Москвы Наталью Стромину — помощницу бывшего сенатора от Новгородской области Дмитрия Кривицкого. Как сообщили ИА REGNUM в региональном следственном управлении Следственного комитета России, суд приговорил её к колонии общего режима на срок семь лет и три месяца.

Кроме того, по приговору суда она должна выплатить штраф в размере 3-кратной суммы взятки.

Речь идёт о 17 млн рублей, которые в 2012 году, как установил суд, были переданы от бывшего вице-губернатора Новгородской области Арнольду Шалмуеву сенатору Дмитрию Кривицкому.

По версии следствия, подсудимая, являясь помощником сенатора, а фактически осуществлявшая функции секретаря, путём телефонных переговоров способствовала получению водителем сенатора 17 млн рублей, которые предназначались Кривицкому «за общее покровительство» в сфере дорожного хозяйства.

Отметим, что своей вины в совершении преступления подсудимая не признала.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 15 июля 2019 года Новгородский районный суд признал бывшего вице-губернатора Шалмуева виновным в даче взятки Кривицкому. Ранее в посредничестве в передаче взятки был признан виновным водитель сенатора Вадим Смирнов.

Сам Дмитрий Кривицкий с 2017 года скрывается за пределами России, его экстрадиции после задержания в Италии летом 2018 года добиться не удалось.

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