Ашхабад, , 16:57 — REGNUM

Обучающиеся в зарубежных вузах туркменские студенты вновь испытывают сложности с выездом к месту учебы — в аэропорту столицы Туркмении многих из них не допускают на вылетающие в другие страны рейсы, пишет «Азатлык».

С такой проблемой столкнулись даже те из них, кто проходит обучение в иностранных высших учебных заведениях, которые были включены туркменскими властями в список вузов, чьи дипломы будут признаваться в Туркмении.

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При этом, как отмечает издание, сотрудники миграционной службы не дают никаких официальных разъяснений о причинах недопуска граждан на международные авиарейсы.

Некоторым туркменистанцам всё же удается выехать из страны, негласно заплатив чиновникам или посредникам. Средний размер такой взятки составляет порядка $2 тысяч (133,5 тысячи рублей).

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