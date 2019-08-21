Лондон, , 16:56 — REGNUM

Власти США отказали во въезде 31-летней подруге премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, передаёт 21 августа The Daily Mail.

Госдепартамент США Иван Шилов © ИА REGNUM

По информации издания, Кэрри Симондс планировала провести в Соединённых Штатах ряд встреч в рамках работы на благотворительную природоохранную организацию Oceana, однако ей было отказано в визе.

Отмечается, что основанием для такого решения стала поездка Симондс в 2018 году в непризнанное государство Сомалиленд. Во время визита она провела встречу с главой Сомалиленда Мусе Бихи Абди, в ходе которой обсуждались права женщин и проблема загрязнения океана.

Не исключено, что заявка Симмондс на визу могла быть заблокирована автоматически, если была подана через автоматизированную систему Esta. При этом Лондон не может направить официального запроса американской стороне для решения проблемы с визой, поскольку Симмондс не является супругой Джонсона.