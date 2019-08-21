Ашхабад, , 16:55 — REGNUM

Представители министерства иностранных дел Туркмении провели переговоры с делегацией исполнительного комитета СНГ во главе с заместителем председателя Сергеем Ивановым, пишет «Turkmenistan.ru».

В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы, касающиеся подготовки к заседанию Совета глав государств СНГ, проведение которого запланировано на октябрь 2019 года.

Также они обсудили проблемы и перспективы развития сотрудничества между участниками Содружества независимых государств в политической, экономической, экологической и иных сферах.

Участники встречи отметили позитивное влияние проводимых в СНГ под председательством Туркмении мероприятий на экономическое и социальное развитие во всем регионе.

Читайте также: Президент Туркмении: «Потенциал СНГ велик и многогранен»