Ашхабад, 21 августа 2019, 16:55 — REGNUM
Представители министерства иностранных дел Туркмении провели переговоры с делегацией исполнительного комитета СНГ во главе с заместителем председателя Сергеем Ивановым, пишет «Turkmenistan.ru».
В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы, касающиеся подготовки к заседанию Совета глав государств СНГ, проведение которого запланировано на октябрь 2019 года.
Также они обсудили проблемы и перспективы развития сотрудничества между участниками Содружества независимых государств в политической, экономической, экологической и иных сферах.
Участники встречи отметили позитивное влияние проводимых в СНГ под председательством Туркмении мероприятий на экономическое и социальное развитие во всем регионе.
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