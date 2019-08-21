Хельсинки, 21 августа 2019, 16:30 — REGNUM
Борт номер один с президентом России приземлился в аэропорту в Хельсинки. Владимир Путин направится в центр в президентский дворец, где пройдут переговоры с его финским коллегой Саули Ниинистё.
Официальная часть встречи президентов Финляндии и России пройдет в президентском дворце, после чего они будут ужинать на острове Суоменлинна.
Президент Финляндии Саули Ниинистё в преддверии встречи с президентом России Владимиром Путиным прокомментировал свое видение российско-финских отношений.
Особых проблем, по мнению главы Финляндии, между Россией и Финляндией нет, а каких-то радикальных изменений он сам не предвидит.