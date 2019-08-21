Прага, , 16:15 — REGNUM

В Чехии предано огласке дело о предполагаемой смерти от пыток афганского военнослужащего, виновного в гибели чешского военного в Афганистане. Об этом сообщает «Радио Прага».

Как выяснилось, 22 октября 2018 года на базе Шинданд афганский военнослужащий Вахидулла Хан открыл огонь по автомобилю с чехами, в результате чего погиб военный кинолог Томаш Прохазка, а ещё двое чехов получили ранения. После этого Хан пришёл к своему непосредственному начальнику, сдал оружие и заявил, что «убил американца».

Допрос Хана проводили чешские военные, после них — американские, которые позже вернули подозреваемого чехам. Как утверждает чешский журналист Ярослав Спурны, когда американцы возвращали Хана афганцам, он шёл самостоятельно. Афганцы утверждают обратное. Через несколько часов Вахидулла Хан умер.

Военные следователи, расследовавшие инцидент, на следующий день обнаружили в комнате для допросов следы крови. Как выяснилось, протокола допроса не существует, хотя по правилам такое невозможно. Расследование продолжается, четырём чешским военнослужащим предъявлено обвинение в недонесении о преступлении.

Афганские власти заявляли, что Вахидулла Хан был тайным приверженцем движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), но его семья отрицает это, как и сам факт того, что он стрелял по чехам.

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш назвал заявления о причастности чешских военнослужащих к пыткам «заведомой дезинформацией».