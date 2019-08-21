Москва, , 16:07 — REGNUM

Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов поддержал создание Избирательного кодекса, передает корреспондент ИА REGNUM 21 августа.

«Я убежден, что нам необходим единый Избирательный кодекс. Главное, чтобы этот документ был направлен на совершенствование всей партийно-политической системы и отвечал интересам избирателей», — заявил Миронов.

Он отметил, что «большинство хаотичных поправок последних лет служили амбициям исключительно одной «правящей» партии».

Миронов обещает, что в партии внимательно изучат новые предложения экспертов. Однако лидер партии обратил внимание на то, что ряд положений документа соответствует давним программным требованиям «Справедливой России». В частности, речь идет о возможности создания избирательных блоков, о возвращении графы «против всех».

«Надеюсь, что широкое обсуждение этих идей станет еще одним шагом к принятию Избирательного кодекса, который позволит уйти от политического монополизма и ограничения избирательных прав граждан», — заявил парламентарий.