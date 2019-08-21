Копенгаген, , 15:54 — REGNUM

Решение президента США Дональда Трампа отложить свой визит в Копенгаген, запланированный на 2−3 сентября, стало неожиданностью для королевской семьи Дании. Об этом 21 августа сообщает датская газета Jyllands Рosten со ссылкой на представителя королевского дома Лине Баллебю.

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«Это был сюрприз, — заявил Баллебю. — Это всё, что мы можем сказать на этот счёт».

Издание отмечает, что такой поступок главы Белого дома выглядит особенно странным, учитывая то, что визит должен был состояться по приглашению королевы Дании Маргрете II.

Бывший глава МИД Дании Уффе Эллеман-Йенсен счёл отмену визита президента США Дональда Трампа демонстрацией неуважения к датской королеве.

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«В конце концов, это оскорбление нашей королевы», — заявил дипломат.

Как сообщал ИА REGNUM, сегодня, 21 августа, NBC со ссылкой на источник в Белом доме написало, что запланированный на начало сентября 2019 года визит президента Соединённых Штатов Дональда Трампа в Данию отменён. Ранее глава Белого дома на своей странице в Twitter сообщил о своём решении перенести встречу с премьер-министром Дании Метте Фредериксен из-за того, что она «не заинтересована обсуждать продажу Гренландии».

Напомним, президент США Дональд Трамп намерен приобрести Гренландию, которая принадлежит Дании. Такую возможность американский лидер обсуждал со своими советниками в контексте расширения военного присутствия США в Арктике. Подобные заявления главы Белого дома в Дании восприняли как «первоапрельскую шутку», а премьер-министр страны назвала дискуссию о покупке Гренландии абсурдной, так как остров не может быть продан.

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