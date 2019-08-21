Минск, , 15:51 — REGNUM

В столице Белоруссии Минске началось заседание контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе, об этом 21 августа написала пресс-секретарь Леонида Кучмы — представителя Украины на переговорах — Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

«В Минске началось заседание трёхсторонней контактной группы», — написала она.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Леонид Кучма внёс предложение о прекращении экономической изоляции Донбасса. Эта инициатива буде рассмотрена экономической подгруппой на заседании в Минске. Также, по его словам, необходим запрет на обстрел гражданских объектов — школ, детских садов.

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