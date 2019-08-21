Денпасар, Индонезия, , 15:36 — REGNUM

Подписание соглашения о свободной торговле между правительствами Индонезии и Мозамбик, которое первоначально планировалось в кулуарах индонезийско-африканского диалога по инфраструктуре на Бали, не состоялось из-за политической напряженности в Мозамбике, сообщает информационное агентство Antara.

Издание, при этом, отмечает, что правительства Индонезии и Мозамбика завершили переговоры по преференциальному торговому соглашению, касающемуся примерно 200 товаров.

Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита заявил, что переговорный процесс завершен и стороны готовы подписать соглашение в ближайшем будущем.

Индонезия, продолжил министр торговли, предоставила Мозамбику льготные тарифы примерно по 200 товарам, включая хлопок, табак, рыбную продукцию, овощи и бобы. С другой стороны, Мозамбик также предоставит льготные тарифы по 200 индонезийским товарам, включая фрукты, пальмовое масло, маргарин, мыло, каучук, обувь и текстиль.

Стороны договорились, что Индонезия снизит тариф на продукты из Мозамбика примерно на 20−40%, в то время как Мозамбик — на 20−50%.

Напомним, Мозамбик является потенциальным рынком для Индонезии, поскольку имеет морской порт и зону свободной торговли, что может способствовать потоку индонезийской продукции в южноафриканский регион. Общий объем торговли между сторонами в 2018 году составил 91,88 млн долларов США.

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