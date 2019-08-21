Хартум, , 15:37 — REGNUM

В Судане к присяге был приведен Суверенный совет, состоящий из 11 членов, об этом 21 августа сообщает агентство SUNA.

Задачей нового органа власти будет подготовка к проведению всеобщих выборов, которые должны окончательно оформить передачу власти из рук военных — гражданским политикам.

Напомним, кризисная ситуация в Судане возникла в декабре 2018 года после решения властей поднять цены на продовольствие.

Массовыми акциями протеста воспользовались военные, совершившие в апреле 2019 года государственный переворот, и свергли президента страны Омара аль-Башира, ныне находящегося под следствием.

Нескончаемые манифестации вынудили военное руководство страны сформировать Суверенный совет, в котором часть полномочий отведена гражданским политикам из оппозиции.

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