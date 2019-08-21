Москва, , 19:59 — REGNUM

Мосгоризбирком внесет определённые изменения в свои нормативы, касающиеся проведения выборов в Московскую городскую думу. Об этом заявил заместитель председателя Московской городской избирательной комиссии Юрий Ермолов в ходе тестирования системы 21 августа.

Выборы

«В основном эти изменения будут касаться порядка наблюдения за выборами», — уточнил он.

Следующим шагом станет проведение обучения для председателей окружных избирательных комиссий в тех районах, где действует дистанционное электронное голосование, а также ТИКов и УИКов.

Напомним, 8 сентября на выборах в Мосгордуму пройдёт первое пробное онлайн-голосование. Проголосовать с помощью новой технологии можно будет в округах № 1 (Зеленоград), № 10 (Бибирево, Лианозово, Северный) и № 30 (Чертаново Центральное и Южное).