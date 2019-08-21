Москва, , 15:30 — REGNUM

Президенты России и Мозамбика Владимир Путин и Филипе Ньюси во время встречи 21 августа обсудят перспективы дальнейшего развития двусторонних отношений, сообщается на сайте Кремля.

«Состоится обмен мнениями по основным вопросам международной и региональной повестки дня», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам переговоров запланировано подписание ряда двусторонних соглашений.

Как сообщало ИА REGNUM, Филипе Ньюси находится с визитом в России 21−23 августа. Главной целью его визита является встреча с президентом России Владимиром Путиным. Сегодня, 21 августа, Ньюси также принял участие в Российско-мозамбикском бизнес-форуме.

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