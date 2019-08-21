Киев, , 15:26 — REGNUM

Украинские эксперты задаются вопросом, почему в новой Верховной раде будут сокращены комитеты по свободе слова и по европейской интеграции.

Соответствующая тема обсуждается сегодня, 21 августа, передает корреспондент ИА REGNUM

Напомним, ранее выяснилось, что в комитет Рады по интеграции в ЕС будет делегировано всего 7 депутатов, при том, что в других комитетах будет в районе 30 парламентариев. В окружении Порошенко уже заявили, что такое решение по сутиозначает «сворачивание курса быстрых и эффективных проевропейских реформ».

«Если бы это было во времена Януковича, мы бы сказали, что это разворот в сторону России и готовится давление на журналистов… Виктора Федоровича нет. Но оценка политики может и должна быть объективной. Свобода слова и Европейская интеграция больше для нас не приоритет? Симптом», — заявляет политтехнолог Дмитрий Раимов.

А вот политолог Алексей Блюминов считает решение «Слуги народа» абсолютно логичным.

«Зачем комитет по интеграции туда, куда нас никто не зовет? Это при Ющенко придумали этот бред… Всегда, с самого основания этой страны, был комитет по иностранным делам. Он и занимался и европейскими, и американским, и азиатскими делами. Наконец-то, все возвращается к здравому смыслу и на круги своя», — комментирует эксперт.

Отметим, что собственно в партии «Слуга народа» ситуацию вокруг этого парламентского комитета не комментировали. При этом ранее в партии Зеленского допускали, что могут ликвидировать отдельный евроинтеграционный комитет и заменить его общим комитетом по иностранным делам.