Яунде, , 15:25 — REGNUM

Состояние здоровья граждан России — члены экипажа грузового судна «Мармалайта», которые были захвачены пиратами на прошедшей неделе недалеко от порта Дуала, не вызывает беспокойства. По информации представителя посольства РФ в Яунде, они чувствуют себя удовлетворительно.

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«Есть договорённость, что им доставят медикаменты против малярии», — приводит ТАСС слова собеседника.

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Как сообщало ИА REGNUM, неизвестные напали на грузовое судно «Мармалайта», шедшее под флагом Антигуа и Барбуды, в районе камерунского порта Дуала 15 августа. Пираты похитили восемь человек из команды судна. Среди захваченных моряков — трое российских граждан: капитан корабля, старший помощник капитана и старший механик. Похищение предположительно совершено нигерийскими пиратами с целью требования выкупа. Известно, что владелец судна — датская компании «Ультрабалк».

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